Carabinieri di Como arrestano due spacciatori di shaboo

Nella serata del 28 aprile 2018 i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Como hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di stupefacente due cittadini di nazionalità filippina, rispettivamente di 51 e 53 anni, entrambi regolari sul territorio nazionale.

I due alle ore 10 a Monza, nei pressi di via Durini, sono stati fermati e perquisiti. Sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente nota come "shaboo" suddivisa in 8 dosi, per un valore complessivo di 800 euro. Sono stati arrestati e portati al carcere di Monza.