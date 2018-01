Sesso con ragazzine: arrestato a Como per prostituzione minorile

E' finito in manette un 35enne piemontese arrestato dai carabinieri di Como per prostituzione minorile. L'uomo, secondo gli elementi acquisiti dalle indagini che i militari hanno fatto scattare a seguito di una denuncia, adescava le ragazzine sui social network in internet o attraverso il passaparola.

Come avveniva il pagamento

Prometteva ed elargiva un primo compenso di 80 euro per uscire con le ragazzine, poi pagava loro lo shopping e arrivava anche a promettere cifre ben maggiori, fino a 800 euro, per consumare un rapporto sessuale. In alternativa o a completamento del compenso in denaro regalava alle ragazze minorenni accessori tecnologici, come iPhone o macchine fotografiche, oppure trucchi.

Dove consumava i rapporti sessuali

I rapporti sessuali avvenivano per lo più in macchina oppure nei motel dove l'uomo si recava nascondendo le ragazzine nel baule dell'auto per non destare i sospetti del personale alle reception dei motel. Stando alle indagini sarebbero almeno 16 gli episodi in cui l'indagato sarebbe coinvolto. L'uomo è stato arrestato nella tarda serata di ieri, 17 gennaio 2018, e portato al carcere Bassone di Como.