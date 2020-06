Como, l'odore insospettisce i poliziotti: scoperta una serra di marijuana in una casa del centro

Aveva deciso di coltivare marijuana in casa per poi spacciarla, ma l'odore prodotto dalla serra che aveva allestito in una stanza del suo appartamento ha destato l'attenzione e il sospetto degli agenti della squadra mobile della Questura di Como. I poliziotti nel corso di alcune indagini sul traffico di stupefacenti stavano percorrendo una strada appena fuori dal centro cittadino quando sono stati attirati da uno strano odore di marijuana che proveniva da una casa.

Gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare nella casa che emanava quell’odore ma subito si sono resi conto dello strano comportamento del proprietario - un 50enne - il quale, fornendo scuse frettolose, ha tentato di nascondere alcunio contenitori di plastica, nonostante i poliziotti stessero davanti a lui.

Gli uomini della quarta Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Como, pertanto, hanno deciso di procedere alla perquisizione di tutta la casa, rinvenendo subito in quei barattoli circa 90 grammi di marijuana essiccata, divisa in dosi, pronta al confezionamento per lo spaccio.

Nel corso della perquisizione, poi, gli agenti sono stati incuriositi da uno strano armadio di tela all’interno di una stanza adibita a palestra, nelle vicinanze di diversi prodotti di giardinaggio insolitamente accanto agli attrezzi sportivi. Così, aprendo l’armadio di tela si sono trovati di fronte a una vera e propria serra indoor per la coltivazione della marijuana, cinque piantine in tutto, con luci al neon e perfino un impianto per l’aereazione. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata dagli agenti e l’uomo è stato denunciato.