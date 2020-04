Cantù, un serpente nel garage: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Mirabello a Cantù su segnalazione di un residente che ha notato la presenza di un serpente in un garage privato. Si trattava di un rettile non velenoso, ma non per questo facile da catturare. I pompieri canturini sono riusciti, però, a intrappolarlo e a catturarlo. Il seprente - di una specie abbastanza comune nelle aree boschive della zona - è stato poi liberato in un bosco lontano dalla zona abitata.

