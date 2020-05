Sergio Mazzei, il muratore morto in via Alciato, era salito sul tetto per lavorare

Si chiamava Sergio Mazzei l’uomo morto ieri, 18 maggio, in via Alciato a Como. Secondo le ultime ricostruzioni, l’uomo – di professione muratore - sarebbe caduto da 10 metri dopo essere salito sul tetto della sua abitazione per eseguire alcuni lavori. Il 53enne stava per andare al lavoro ma ha evidentemente deciso prima di sistemare alcune tegole che si erano spostate o forse di spostare l'antenna della tv. È a questo punto che è scivolato, cadendo nel cortile interno della sua casa. Il portone era chiuso dall’interno, il che non lascia dubbi sul fatto che l’uomo fosse solo e che si sia trattato quindi di un incidente. Alcuni vicini lo hanno visto salire sul tetto ma, sapendo quale era la sua professione, hanno trovato la cosa del tutto normale e non si sono preoccupati che potesse cadere o ferirsi.

