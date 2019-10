Morto Sergio Mascheroni di Veniano: era il preparatore atletico del Crotone

E' tragicamente scomparso oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, a seguito di un incidente in montagna, Sergio Mascheroni, preparatore atletico del F. C. Crotone originario di Veniano.

A dare la triste notizia è stata la stessa società calcistica presso cui lavorava, in una nota pubblicata sul sito ufficiale: "Perdiamo uno della nostra famiglia. Con il cuore pieno di dolore siamo costretti a dare una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Il nostro preparatore atletico, Sergio Mascheroni, ci ha lasciati improvvisamente a seguito di una tragica fatalità questa mattina a Cheggio".

“Non riusciamo a credere a quanto accaduto – scrive il presidente Gianni Vrenna – non ci sono parole, proviamo tanto dolore e sgomento. In un momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia di Sergio”.

L'uomo, di 43 anni d'età, è deceduto precipitando in un burrone mentre effettuava, insieme al padre, una battuta di caccia a Cheggio, località situata nel territorio comunale di Antrona Schieranco (VB), in Piemonte.

"Il presidente, il direttore generale, i calciatori, i dipendenti e tutta la società piangono Sergio, uomo straordinario, professionista eccezionale", conclude la nota del F. C. Crotone.