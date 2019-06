Pesce sequestrato ai bracconieri: 20 chili di agoni del lago di Como donati a una onlus

Pesca illegale sul Lago di Como: in queste settimane la polizia provinciale di Como sta intervenendo per fermare i bracconieri e per sequestrare significativi quantitativi di pesce.

Proprio oggi, 5 giugno 2019, il comando della polizia provinciale di Como ha provveduto alla consegna in donazione all’Ordine Costantiniano e per il tramite alla Comunità Annunciata-Fondazione Somaschi Onlus del rilevante quantitativo di circa 20 chilogrammi di agoni freschi (pesce tipico del Lario) appena sequestrati all’ennesimo trasgressore.

Nella foto: da sinistra Giuseppe Rizzani, Delegato vicario dell'Ordine Costantiniano per la Lombardia, Gabriele Lombardo,agente di polizia provinciale, cavaliere al merito dell'Ordine Costantiniano, Saverio Meroni, direttore della Casa dell'Annunciata-Fondazione Somaschi Onlus e Marco Testa, Comandante della Polizia provinciale di Como.