Sequestrati 13 chili di marijuana: arrestato giovane spacciatore di Montorfano

Quasi 13 chilogrammi di marijuana sono stati sequestrati a Montorfano nello scantinato di un ragazzo di 24. Il giovane - J. S. le sue iniziali - è stato arrestato per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Lurago d'Erba che da mesi stavanoa lavorando per rintracciare e assicurare alla giustizia gli spacciatori ai quali molti giovani e giovanissimi si riforniscono. Sono servite ore di appostamenti e pedinamenti per riuscire a individuare il luogo dove il pusher 24enne nascondeva la marijuana.

Quando i militari hanno effettuato la perquisizione nella mattinata del 7 gennaio 2019 hanno trovato numerose piante di cannabis in fase di essicazione e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi che poi il pusher avrebbe venduto.