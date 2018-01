Ronago, 12 chili di marijuana al posto della ruota di scorta

Maxi sequestro di marijuana al valico di Ronago nella serata di lunedì 8 gennaio 2018: 12 chili di droga nascosti al posto della ruota di scorta dell'auto. A finire nei guai un quarantenne comasco, residente in Svizzera a Lugano, che è stato arrestato dagli uomini della guardia di finanza di Olgiate Comasco.

L'uomo è stato fermato per un controllo da una pattuglia delle fiamme gialle di Olgiate Comasco impegnata in un posto di blocco a qualche centinaio di metri dal confine mentre entrava in Italia. L'auto è stata controllata dai militari che hanno scoperto nel vano riservato alla ruota di scorta 11 confezioni di marijuana per un peso complessivo di 12,3 chili.

Dopo gli accertamenti, il 40enne è stato arrestato e portato nel carcere del Bassone. Per lui l'accusa è di traffico di droga tra Italia e Svizzera.