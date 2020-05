Ritrovato il corpo di Mattia Gandola, annegato nel lago del Segrino

È di pochi minuti fa la notizia del ritrivamento del 48enne Mattia Gandola scomparso ieri dopo che si era immerso nel lago del Segrino per un bagno. La sua compagna, Wanda Chinellato, era con lui ieri, 30 maggio, al Segrino. Come sempre Mattia si era messo a nuotare. Poi è sparito. La donna, intorno alle 18 ha lanciato l'allarme. Le ricerche sono andate avanti fino a tarda serata e poi riprese stamattina, 31 maggio. È delle 15.00 circa la scoperta del corpo senza vita del 48enne, probabilmente annegato anche se sono ancora da chiarire le cause, forse un malore. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori che lo stavano cercando.

