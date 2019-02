Scuole chiuse per neve a Como, Comune contro le polemiche: "Meno traffico, disagi per mezzi senza catene"

Il Comune di Como difende la scelta di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la nevicata di venerdì 1° febbraio 2019. La decisione, presa dal sindaco Mario Landriscina con un'apposita ordinanza, è arrivata nel pomeriggio di giovedì 31 gennaio dopo il confronto con la Prefettura, che aveva delegato la decisione alle singole amministrazioni. Molti i comuni comaschi che hanno scelto di non aderire lasciando le scuole aperte, mentre la Provincia ha deciso di chiudere gli istituti superiori.

Una decisione che ha scatenato un mare di polemiche in città soprattutto tra i genitori che si sono ritrovati a dover trovare una sistemazione ai figli da un giorno all'altro, con il dubbio che la nevicata attesa fosse di gran lunga inferiore alle aspettative.

Alla luce dell'evoluzione della giornata, con disagi importanti alla viabilità soprattutto sulle direttrici principali (Oltrecolle in primis) causati però in gran parte da mezzi, soprattutto pesanti, senza catene ed adeguato equipaggiamento invernale, Palazzo Cernezzi ha tirato le somme in serata in un comunicato stampa ufficiale che riportiamo integralmente.

Con riferimento alla situazione meteorologica evidenziata sia da soggetti istituzionali che dai vari siti meteo disponibili anche ai singoli, nella giornata di ieri si è presa in esame in termini predittivi la ricaduta che le precipitazioni nevose avrebbero comportato sul sistema-città, anche alla luce degli appelli e delle richieste di attenzione per condizioni rappresentate come potenzialmente critiche dalle diverse società che assicurano viabilità e trasporti (Autostrade, Asf,... ).

La chiusura delle scuole quindi è derivata dall’analisi approfondita di una serie di condizioni che, direttamente o indirettamente, potevano costituire un potenziale aggravamento della situazione generale. Nello specifico, anche la notizia delle limitazioni sia della capienza sia del numero delle corse del trasporto pubblico ha influito nell’individuazione di scelte condivise sia in sede istituzionale di Prefettura sia in termini di approccio strategico, anche con la Provincia di Como per le scuole di competenza, decidendo la chiusura degli istituti scolastici in modo da non sovraccaricare i mezzi pubblici per lasciare spazio ai lavoratori pendolari e ai cittadini che avrebbero avuto necessità di spostamenti all’interno della città.

Una delle variabili presa in considerazione ieri e che ha pesato ai fini della chiusura delle scuole è stata la possibilità che a seguito dell’ipotesi di chiusura della dogana merci e di potenziali situazioni critiche sull’asse del Gottardo si realizzassero i presupposti di una ricaduta importante su alcuni comparti della città a causa degli autoarticolati che avrebbero potuto riversarsi sulla viabilità anche ordinaria.

L’insieme di questi e altri fattori apparentemente meno significativi ha condotto alla chiusura complessiva degli istituti scolastici, scelta che si ritiene abbia ottenuto ricadute positive sul sistema città nel suo complesso, consentendo di limitare alcuni pesanti disagi a sole poche tratte viabilistiche.

Tale decisione peraltro ha comportato una scelta importante anche relativamente alla ricaduta sui servizi per le scuole, in particolare il servizio erogato a supporto del sistema mense. L’obiettivo prioritario era ridurre il numero delle persone e dei mezzi privati che si spostavano all’interno della città e avere più disponibilità sui mezzi pubblici.

Pur nella consapevolezza del potenziale disagio che questa scelta poteva comportare per alcune famiglie, è stata ritenuta necessaria nell’ambito della valutazione onnicomprensiva della gestione del traffico.

Appaiono per questo poco opportuni e fuorvianti i giudizi perentori di chi ha pensato solo alla parte bassa della Convalle, senza curarsi del resto della città e del territorio di cintura.