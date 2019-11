Protesta flop, il maltempo scoraggia gli studenti

La pioggia battente ha scoraggiato molti studenti comaschi dal partecipare oggi - 8 novembre - al presidio per chiedere una scuola al passo con i tempi.

Guarda il video

"Cambiare la scuola per cambiare il sistema" era il motto sotto cui avrebbe dovuto svolgersi un nutrito presidio giovanile e invece gli organizzatori sono rimasti pressochè soli nel manifestare le 5 richieste su cui si basa il loro programma: una legge regionale sul diritto allo studio, che dia garanzie gli studenti della Lombardia, un piano provinciale sull'edilizia scolastica, non solo per risolvere i problemi strutturali “più che evidenti nella nostra provincia”, ma per immaginare delle scuole al passo con i tempi, un trasporto pubblico gratuito ed efficiente, adeguati spazi studenteschi e lo stop agli accordi tra MIUR e multinazionali.