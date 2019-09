Vandali spaccano tutto e svuotano gli estintori: scuola di Bellagio inagibile

Un raid quasi barbarico quello compiuto dai soliti ignoti nella notte alla scuola elementare e media di Bellagio. I vandali si sono introdotti nella sede dell'Istituto Comprensivo di Bellagio in via Domenico Vitali e hanno sfogato la loro furia devastatrice. Hanno spaccato arredi e suppellettili e svuotato gli estintori in polvere causando numerosi ed ingenti danni. La scuola è stata dichiarata inagibile finché non verrà messa in sicurezza. Andrà pulita in modo accurato e dovranno essere riparati i danni. I vandali hanno agito su tutti e tre i piani della scuola. Le indagini sono in carico ai carabinieri.