Scovata dai carabinieri di Appiano Gentile discarica abusiva a Oltrona San Mamette

I carabinieri della stazione di Appiano Gentile, a conclusione dell'attività d’indagine svolta con l’ausilio del Reparto Operativo di Como e del Nucleo Operativo Ecologico di Milano, nel corso della giornata di ieri, lunedì 14 febbraio, hanno scoperto un’autentica discarica abusiva a Oltrona San Mamette.

Il tutto è stato accertato in uno stabile in disuso, dove all’atto dell’accesso i militari hanno trovato un’enorme quantità di rifiuti illecitamente stoccati. Le indagini condotte nell’immediatezza e volte ad approfondire le segnalazioni pervenute da privati cittadini, hanno consentito di ipotizzare io reato a carico di alcune persone, le cui responsabilità sono attualmente al vaglio degli organi inquirenti.

L’ipotesi delittuosa, in ogni caso, appare conclamata: la gestione dell’enorme di quantitativo di spazzatura veniva effettuata illecitamenteo e soprattutto senza il rispetto della normativa vigente in tema di smaltimento dei rifiuti.

Sul posto è intervenuto personale “Arpa” per rilevare la presenza di eventuali sostanze inquinanti nell’aria: le misurazioni esperite nell’immediatezza non hanno fornito valori di tossicità. Alla luce delle rilevazioni effettuate, non è stato adottato alcun provvedimento straordinario di chiusura dei plessi scolastici.