Derby Como-Lecco, scontri tra tifosi e polizia

Momenti d tensione fuori dallo stadio Sinigaglia prima della partita tra Como e Lecco, valevole per poule scudetto di serie D.

Gli scontri tra gli ultras del Lecco e la polizia in assetto antisommossa che sorvegliava l'ingresso dello stadio: i tifosi ospiti sono arrivati in treno a Como con notevole ritardo rispetto a quanto si aspettasse. Primi disordini già durante il trasporto allo stadio in bus, con lancio di petardi. Strade chiuse momentaneamente al passaggio dei mezzi, con viabilità in tilt.

300 il numero massimo di biglietti previsti per i tifosi del Lecco dalla Questura, ma dall'altro ramo del Lario sono partiti un'ottantina di sostenitori senza tagliando.

Proprio da questo gruppo di ultras, rimasto chiuso fuori dai cancelli del Sinigaglia prima dell'inizio della partita, previsto alle 16, è esplosa la tensione, riversata sui poliziotti. Grazie anche alle barriere divisorie le violenze apparentemente non hanno avuto conseguenze gravi, ma la tensione è stata tanta finchè i tifosi lecchesi non sono stati fatti entrare nello stadio dopo aver comprato il biglietto.