Scontri Como-Varese, denunce per le auto danneggiate

Dopo gli scontri tra tifoserie di domenica 14 gennaio 2018 prima e dopo il derby Como-Varese arrivano le denunce. Sono quelle raccolte dalla polizia lariana per danneggiamento da parte di automobilisti che si sono trovati in mezzo alla guerriglia urbana e che hanno subito danni alle vetture. Per ora le denunce raccolte dalla Questura cittadina sono quasi una decina, ma non è escluso che qualche cittadino si sia rivolto ad altre forze dell'ordine per formalizzare la richiesta.



Intanto la polizia è al lavoro per cercare di risalire all'identità degli ultras che si sono resi protagonisti dei tafferugli, con lanci di bottiglie e fumogeni e il ferimento di due agenti. Gli agenti stanno visionando i filmati girati durante gli scontri: un lavoro lungo, come confermano dalla Questura. La mole di immagini da esaminare è infatti imponente: ci sono quelle girate dagli stessi agenti, quelle registrate dall'impianto interno ed esterno allo stadio Sinigaglia, le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza sparse per la città e quelle girate dai privati cittadini.

Sarebbero un centinaio gli ultras nel mirino delle forze dell'ordine. Una volta individuati i responsabili, partiranno i relativi provvedimenti, ovvero i Daspo.

Sul fronte sportivo, intanto, il Como 1907 è stato sanzionato con una multa di 2.500 euro e una partita da giocare a porte chiuse.