Sfiorati gli scontri dopo la partita di calcio Como-Mantova: il video

Momenti di tensione dopo la partita di calcio Como-Mantova del 10 febbraio 2019. Nel momento in cui i pullman con gli ultras mantovani dovevano ripartire le opposte tifoserie sono praticamente venute a contatto, senza che però la situazione degenerasse veramente.

A causa di questi momenti di tensione e dell'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma e assicurarsi che i tifosi della squadra ospite lasciassero la città, viale Innocenzo XI è rimasta a lungo bloccata. Secondo alcune testimonianze alcuni tifosi del Como avrebbero avvicinato un pullman di mantovani e questi sarebbero scesi venendo, appunto, praticamente in contatto con i lariani. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio, sebbene alla stazione di Como San Giovanni tifosi comaschi e mantovani fossero mischiati sulla banchina in attesa del treno per tornare a casa.