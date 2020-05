Pigra, i vigili del fuoco cercano un uomo scomparso da ieri: sorvolata l'area con l'elicottero

È scomparso da Pigra un uomo, classe 1961. La segnalazione è stata fatta nella giornata di ieri, mercoledì 20 maggio, nel comune della città. I vigili del fuoco hanno messo in atto le ricerche dell'uomo, originario di Barlassina, che ieri ha lasciato la sua macchina al parcheggio della funicolare di Pigra, si pensa con l'intenzione di fare una passeggiata. Sono stati i famigliari a lanciare l'allarme al 118 e sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e il soccorso alpino. Utilizzato anche un elicottero per sorvolare la zona e cercare di individuare dove potrebbe essere l'uomo. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, vi terremo aggiornati.

