Scippato al mercato di Lomazzo: ferito dall'auto dei ladri in fuga

Un uomo di 76 anni è stato derubato del portafoglio mentre si trovava al mercato di via Mameli a Lomazzo, nella mattinata del 4 giugno 2018. Una donna gli ha sfilato il portafogli dalla tasca, evidentemente dopo averlo tenuto d'occhio ed essersi accorta che l'uomo aveva una ingente somma di denaro (si parla di diverse migliaia di euro.

La donna è poi corsa via saltando a bordo di un'auto guidata da un complice. L'anziano derubato ha tentato di bloccare i fuggitivi e l'istinto lo ha portato ad aggrapparsi per un breve attimo all'uauto che ripartiva. L'uomo è rimasto ferito dopo essere stato urtato dalla macchina ed essere caduto a terra. I carabinieri della compagnia di Cantù indagano per risalire agli autori dello scippo. Il pensionato è stato medicato al pronto soccorso.