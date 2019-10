Schiamazzi in piazza a Cantù: un uomo rimpatriato in poche ore

Nel primo pomeriggio di giovedì 17 ottobre 2019 la polizia locale è intervenuta a Cantù, tra via San Giacomo e P.za XI Febbraio, per il controllo di alcuni individui che arrecavano disturbo sia nella piazza sia sotto i portici circostanti.



A segnalare agli agenti di polizia il comportamento del gruppo, esaltato anche dal consumo di alcol e stupefacenti, sono stati i cittadini residenti in zona.

La polizia locale, giunta sul posto anche con personale in borghese, ha provveduto a identificare i presenti, scoprendo tra loro un cittadino marocchino di 37 anni privo di documenti. Condotto in Questura per l'identificazione, a suo carico sono stati in breve riscontrati precedenti giudiziari per furto aggravato e rapina impropria.



Immediata, già durante la notte, la predisposizione delle pratiche necessarie al rimpatrio dell'uomo, il quale, dopo essere stato sottoposto a rilievi foto-segnaletici, è stato accompagnato all'ospedale di Cantù per i necessari accertamenti medici. Qui è stato piantonato fino al mattino, quando è stato condotto in aeroporto ed imbarcato sul volo di rimpatrio.

Si tratta del terzo rimpatrio effettuato attraverso l’attività di controllo della polizia locale di Cantù, il secondo in poche settimane.