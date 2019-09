Lite tra fidanzati ubriachi a Bregnano, lui la schiaffeggia davanti al bar: donna soccorsa dall'ambulanza

Una banale lite tra fidanzati ha movimentato non poco il pomeriggio di Bregnano intorno alle 17 del 29 settembre 2019. L'uomo e la donna stazionavano davanti a un bar di via Milano in evidente stato di ebbrezza. Hanno iniziato a discutere e quando la donna ha per così dire "risposto male" all'uomo, lui ha tirato un violento schiaffo colpendola su uno zigomo. Sebbene non ci siano state serie conseguenze per il colpo inferto, è stato richiesto l'intervento del 118 visto l'evidente e forte stato di ubriachezza dei due conviventi. La donna, 50 anni, è stata portata in codice giallo al pronto soccorso più per verificare il suo stato di ebbrezza che per la botta subita dall'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù.