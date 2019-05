Gera Lario, cede il cric: uomo schiacciato dalla sua auto mentre cambia la gomma

Travolto dalla sua auto mentre stava cambiando una gomma: è successo a Gera Lario, zona Ponte del Passo, in via Boschetto. Secondo quanto appreso, l'uomo, 53 anni, stava cambiando una gomma alla propria vettura su una strada sterrata quando il cric avrebbe ceduto. Il 53enne è rimasto schiacciato dalla vettura. E' successo verso le 15.30 di giovedì 9 maggio 2019.

Sul posto sono intervenuti d'urgenza i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. I pompieri hanno sollevato la macchina liberando l'automobilista che è stato poi affidato alle cure della Croce Rossa. Gravi però le sue condizioni, tanto che il personale medico ha allertato l'elisoccorso decollato da Sondrio. L'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso.