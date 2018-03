Schiacciato da un pianta: ferito grave a Lezzeno

Un uomo è rimasto gravemente ferito a Lezzeno intorno alle pore 18.30 di martedì 13 marzo. L'infortunio, le cui cause e modalità sono ancora al vaglio dei carabinieri, è avvenuto in località Crotto, in una zona boschiva e impervia. Dalle prime informazioni sembra che l'uomo sia rimasto schiacciato da una pianta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del Sos di Canzo. Le ferite e i traumi sarebbero gravi ma non si sa al momento se la persona ferita sia in pericolo di vita.