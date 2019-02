Paura per Wanda Nara: sasso contro l'auto della moglie di Icardi mentre portava i figli a Como

Attimi di terrore per Wanda Nara: l'auto della moglie di Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter, di cui è anche agente, è stata colpita da un sasso nella mattina di sabato 16 febbraio 2019. Paura anche perchè a bordo della vettura c'erano i tre figli maschi della coppia, che la procuratrice stava accompagnando a Como a una partita di calcio. Il "blitz" dei vandali sarebbe avvenuto non lontano da San Siro.

Come scrive l'Ansa, nessuno è rimasto fortunatamente ferito, ma per la donna (alla guida della macchina) e per i tre bambini è stato un grande spavento. Nelle prossime ore Wanda Nara dovrebbe sporgere denuncia su quanto accaduto.

Si confermano orribili, così, gli ultimi giorni della coppia Icardi-Nara. Maurito è stato infatti "degradato" dall'Inter, che ha deciso di togliergli la fascia di capitano, e ha scelto di saltare la trasferta di Vienna in Europa League. Dietro la rottura tra il club e l'ex capitano potrebbero esserci proprio le continue "uscite forti" della moglie procuratrice sul caso rinnovo di contratto, con il numero 9 nerazzurro che vorrebbe un nuovo ingaggio top.