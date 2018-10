Maltempo a Como, sassi caduti dalla galleria per San Fermo

Sassi sulla strada che porta da Monte Olimpino a San Fermo della Battaglia. Un lettore ha segnalato la presenza di materiale caduto da una delle due galleria di via per San Fermo. Il distacco di questo materiale sarebbe causato dalla costante pioggia caduta nelle ultime ore. Sono stati già allertati i vigili del fuoco di Como.

La segnalazione è utile a ricordare di avere prudenza quando si guida sulle strade comasche in questi giorni poiché la stessa Regione Lombardia ha diramato la massima allerta (codice rosso) per rischi idrogeologici su gran parte del territorio lombardo, compreso il Comasco. Tra i rischi ci sono le esondazioni dei corsi d'acqua e, appunto, la caduta di piccole o grosse frane anche sulle arterie viabilistiche.