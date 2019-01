Addio Samanta Leoni, giovane ma storica barista di Como

Samanta Leoni aveva 35 anni e a Como era molto conosciuta perché nonostante la giovane età da tanti anni lavorava come barista in centro città. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti parenti, amici e le tantissime persone che frequentavano i locali dove aveva lavorato. Da anni lavorava al Minimalismo di via Dante. Su Facebook sono in tantissimi a piangerla e a ricordarla. Non c'è stato cliente che da lei non abbia ricevuto uno dei suoi grandissimi e bellissimi sorrisi.

A trovare il suo corpo privo di vita sarebbe stato il compagno con cui abitava nei pressi di via Dante.