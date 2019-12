Cala il buio, si perdono nei boschi dell'Alpe del Vicerè: salvati

Si sono incamminati nei sentieri dell'Alpe del Vicerè ad Albavilla ma prima di trovare la strada del ritorno il buio li ha sopresi. Due escusionisti si sono trovati in difficoltà ma sono riusciti a lanciare l'allarme e a fornire ai soccorritori le coorinate Gps. I vigili del fuoco di Erba e Canzo, insieme ai colleghi del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) sono riusciti a rintracciarli e a portarli in salvo. I due soono stati trovati in buona salute.