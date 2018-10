Salumi e formaggi mal conservati: fermato a Montano Lucino venditore ambulante senza autorizzazioni

Un intero camion pieno di prodotti alimentari tipici campani è stato sequestrato dalla polizia stradale di Como giovedì 11 ottobre 2018. Gli agenti hanno fermato il conducente del veicolo quando hanno notato che l'uomo, un 44enne di Avellino residente a Como, ha cercato di cambiare strada alla vista della pattuglia che era posizionata nella zona industriale di Montano Lucino per effettuare controlli ai veicoli.

Il piccolo camion era pieno di salumi, formaggi, taralli e altri prodotti tipici del Sud Italia, ma su nessuna confezione erano riportati i dettagli obbligatori per legge per risalire alla provenienza dei cibi o alla data di confezionamento o scadenza. Inoltre, il conducente non aveva la patente idonea alla guida del mezzo e il veicolo era senza revisione. Mancava, inoltre, il foglio di registrazione dell'attività di guida-riposo.

Gli agenti della polizia stradale hanno dunque richiesto l'intervento dell'Ats Insubria per la verifica dei prodotti alimentari. I sospetti sono stati confermati. Inoltre, erano conservati in vani refrigerati che non rispettavano gli standard minimi di sicurezza alimentare richiesti dalla normativa vigente e che costituivano, quindi, un pericolo per la salute del consumatore finale.

Gli ispettori sanitari hanno sequestrato 34 chilogrammi di salumi e formaggi, 40 confezioni di taralli e biscotti prive di etichettatura e 3 taniche di olio da 10 chilogrammi l'una prive di etichette di provenienza.