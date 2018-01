Como, lite tra migranti ospiti dei salesiani: un ferito

Un'altra lite tra migranti ospiti di strutture d'accoglienza. Questa volta è accaduto a Como, nel centro dei Salesiani in via Conciliazione a Tavernola. Nella tarda matinata di martedì 30 gennaio 2018, intorno alle 11.20, alcuni ospiti della strttura d'accoglienza hanno litigato in modo acceso e concitato fino a passare dalle parole alle vie di fatto. Due giovani richiedenti asilo si sono picchiati in modo violento. Un 23enne nordafricano ha avuto la peggio riportando una serie di lesioni e contusioni che hanno richiesto il soccorso del 118. I Il personale di 'unambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco lo ha medicato e portato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Se la caverà con pochi giorni di prognosi.

L'aggressore, invece, è stato fermato e denunciato dagli agenti delle volanti della Questura di Como con l'accusa di lesioni personali. Il migrante denunciato avrebbe utilizzato un bastone per colpire il 23enne. L'arma è stata sequestrata.