Sala Comacina, cancello pericolante: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Menaggio e di Como sono intervenuti questa mattina a Sala Comacina, sulla Statale Regina, per mettere in sicurezza un pesante cancello automatico all'ingresso della RSA Villa Stefania.

Per cause ancora da chiarire, molto probabilmente l'impatto un automezzo, la cancellata era pericolante e rischiava di schiantarsi sul marciapiede su cui si affacciava. Per questo motivo i pompieri sono dovuti intervenire con un'autogrù e rimettere la zona in sicurezza.