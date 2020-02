Guardia di Finanza: il video del sequestro dell'Azienda di Rovello Porro

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro dei beni della società di trasporti di Rovello Porro che avrebbe emesso fatture false per 7 milioni di euro. Il sequestro ha un valore complessivo di più di 1 milione e 700mila euro, ovvero l'ammontare dell'IVA che grazie a questa frode è stata evasa, ma sin ora la Guardia di Finanza ha potuto mettere le mani soltanto su circa mezzo milione di euro: un fabbricato industriale di pregio (quello a cui vengono messi i sigilli nel video), proprio nella zona di Rovello Porro, una polizza vita, l'intero valore delle quote societarie, alcuni conti correnti, 3 auto, 2 immobili e un terreno a Gioia Tauro, in Calabria.

Il rappresentante legale dell'azienda di Rovello Porro è stato poi denunciato per dichiarazione fraudolenta e per l'uso di fatture relative operazioni inesistenti.