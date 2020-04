Rovello Porro piange la perdita di Don Mario Banfi

Lo leggiamo sulla pagina di facebook della parrocchia di Rovello Porro (Co). Ieri, 31 marzo 2020, è venuto a mancare Don Mario Banfi.

«Da Torino arriva una brutta notizia. Il Salesiano e nostro concittadino don Mario Banfi è salito alla casa del Padre.

Lo affidiamo alla Beata Vergine del Carmine, di cui lui era tanto devoto. Tanti sono i ricordi che abbiamo di lui, soprattutto durante la festa della Madonna del Carmine... che onorava ogni anno, fin quando ha potuto».

Il salesiano, pur essendo originario della comunità di Rovello Porro, da anni esercitava nel toriniese, ed è dal Teatro Monterosa che arrivano le parole èiù accorate:

«Il 31 marzo è tornato alla casa del Padre don Mario Banfi. Se oggi esiste la nostra Sala della comunità lo dobbiamo interamente a lui, infaticabile ed entusiasta trascinatore in progetti che sembravano più grandi delle sue capacità!

Ma la caratteristica più bella di don Mario era la sua perenne allegria. In lui ho sempre visto incarnate le parole di don Bosco “La Santità consiste nello stare molto allegri!” Un’ allegria che capivi benissimo che arrivava dalla piena consapevolezza di non sentirsi mai solo! Papa Francesco diceva “Non siate mai uomini, donne tristi: un cristiano non può mai esserlo. La nostra, non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma dall’aver incontrato una Persona: Gesù! Dal sapere che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili, anche quando il cammino della vita si scontra con problemi e ostacoli che sembrano insormontabili, e ce ne sono tanti”. Questo era don Mario!».

Nei 9 anni che è stato al Michele Rua, come Direttore, ha costruito una palestra e ristrutturato il Teatro, fermo dal 1983.