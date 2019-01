Troppi furti: a Cavallasca ronde di cittadini a caccia dei ladri

Dove le forze dell'ordine non bastano si danno da fare in prima persona i cittadini. Succede a San Fermo della Battaglia, in località Cavallasca, dove da settimane sono in azione i ladri d'abitazione. Nella scorsa serata in via Roccolo e in via Cavour c'è stato una sorta di raid da parte dei soliti ignoti che ha portato all'esasperazione i residenti. Secondo quanto riportato dal sito forzacavallasca.it in un post a firma del farmacista di Cavallasca Vittorio Belluso "grazie al tam tam creatosi in tempo reale di un social network locale e sui social installati sui telefonini, una ventina di persone (ma alcuni dicono fossero di più), sono uscite con quattro o cinque auto a pattugliare la zona, in cerca dei ladri acrobati".

I ladri sarebbero stati anche avvistati ma sarebbero riusciti a fuggire nel bosco vicino a via Roccolo. In quest'occasione alcuni residenti hanno anche sentito alcuni spari, forse di una scacciacani.