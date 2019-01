Ritrovata la ragazza scomparsa dalla Valchiavenna

E' stata ritrovata la ragazza 17enne della Valchiavenna scomparsa da casa il 28 dicembre 2018. L'appello per cercare di ritrovarla era stato lanciato dai suoi genitori attraverso i social: "Stiamo cercando disperatamente V. D. A. 17 anni , scomparsa da Samolaco venerdì 28 di dicembre. Vista intorno a mezzogiorno alla stazione di Colico. Alta circa 1,70 m, capelli color rossi come foto. Corporatura robusta. Chiunque la veda avvisare immediatamente questo numero +39 338 107 1788 oppure le forze dell’ordine". La 17enne vive a Samolaco con la famiglia. E' stata rintracciata a Saronno, in provincia di Varese.La ragazza al momento del ritrovamento si trovava alla stazione ferroviaria. Dalle prime informazioni sembra che l'adolescente sia in buona salute.