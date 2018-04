Ubriaco cammina sui binari, caos treni: ritardi e cancellazioni, disagi per i pendolari comaschi

E' stato un martedì mattina di passione, il 24 aprile 2018, per i pendolari comaschi e lombardi, che hanno dovuto fare i conti con cancellazioni, treni in ritardo e lunghe soste - impreviste - nelle stazioni.

I disagi sono iniziati alle 7.20, quando - informa una nota di Rete ferroviaria italiana - è scattato l'allarme per "l'indebita presenza di persone sui binari a Milano Porta Garibaldi".

Sembra, stando alle primissime informazioni raccolte da Milanotoday, che si trattasse di un uomo - italiano e visibilmente ubriaco - che aveva "invaso" i binari dando in escandescenze. Per permettere alle forze dell'ordine di fermare l'uomo, Trenord ha dovuto sospendere la circolazione su gran parte delle direttrici lombarde, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione dei convogli.

Il bilancio finale è stato pesante: "Due regionali cancellati, sei limitati nel percorso di viaggio - chiarisce sempre Rfi - e ritardi fino a trenta minuti", anche se diversi pendolari hanno segnalato ritardi oltre l'ora.

Poco dopo le otto la circolazione è ripresa, ma i convogli inevitabilmente hanno "trascinato" con sé i ritardi.