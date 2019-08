Bottigliata in testa davanti a Villa Olmo: soccorso nella notte un 30enne

Aggressione nel cuore della notte a Como in via Cantoni, fuori da Villa Olmo. Un uomo ha aggredito un gruppo di amici armato di una bottiglia. L'aggressore si è avvicinato al gruppo e si è scagliato contro uno di loro colpendolo alla testa e ferendolo in modo grave. Altri due hanno cercato di difendere l'amico e sono rimasti feriti in modo lieve. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica. Il ragazzo ferito alla testa, 30 anni di nazionalità pakistana, è stato ricoverato per la grave ferita alla testa ma non è in pericolo di vita, mentre gli altri due amici sono stati dimessi.

I carabinieri della compagnia di Como stanno cercando l'aggressore che subito dopo la violenta bottigliata si è dileguato.