Como, rissa alla mensa dei senzatetto: arrestati 4 stranieri

Botte e grida nella serata del 12 agosto 2019 nel cortile della mensa del Don Giuanella, in via Tommaso Grossi a Como. Poco prima delle ore 19.30 due volanti della polizia della Questura di Como sono dovute intervenire per sedare una rissa. Due pakistani di 33 e 19 anni stavano litigando con due somali di 20 e 21 anni. I quattro erano arrivati alle mani nonostante alcuni volontari della mensa cercassero di trattenerli e di separarli. Anche i poliziotti hanno fatto fatica a placare gli animi. Quando finalmente gli agenti sono riusciti a riportare l'ordine i litiganti sono stati portati all'ospedale Valduce per essere medicati. Uno di loro ha riportato la frattura del setto nasale (prognosi di 20 giorni), un altro è stato medicato per ferite alla testa abbastanza superficiali giudicate guaribili in 7 giorni.

Tutto il gruppo è stato condotto in QUestura per verifiche sull'identità dei quattro giovani che sono, poi, stati tutti denunciati per rissa aggravata.