Tavernerio, rissa davanti alla discoteca: ferito un buttafuori

Botte davanti alla discoteca di Tavernerio. Un nymeroso gruppo di ragazzi è stato protagonista di una lite che è poi degenrata in una rissa tra alcuni di loro. Le motivazioni del litigio non sono ancora state rese note. Secondo le prime informazioni apprese da alcune persone presenti per placare gli animi e tutelare la clientela del noto locale K-Klass di Tavernerio un buttafuori è intervenuto ma è rimasto lievemente ferito. L'uomo, 41 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Erba da un'ambulanza della Croce Azzurra. Per lui solo leggere contusioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Como per riportare l'ordine e capire cosa sia successo e di chi sia lka responsabilità L'episodio di violenza si è verificato poco prima delle 4 del mattino di domenica 17 febbraio 2019.

L'ultimo episodio di viuolenza di una certa gravità avvenuto fuopri da una discoteca della provincia di Como è stato l'accoltellamento di due ragazzi il 18 novembre a Cermenate.