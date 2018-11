Allarme accoltellamento, ma si chiudono in casa: polizia e ambulanza a Lora

Mobilitazione in via Oltecolle a Como, nel quartiere di Lora: polizia, carabinieri e ambulanza sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto. Un uomo di nazionalità nigeriana è sceso dall'appartamento in cui vive cion altri connazionali e ha chiesto a un barista di allertare i soccorsi a causa di un presunto accoltellamento ai danni di una donna. Quando le forze dell'ordine e gli uomini del 118 sono giunti sul posto, però, hanno trovato l'appartemento chiuso dall'interno. Nessuno degli occupanti era intenzionato ad aprire. Sono stati minuti di agitazione e apprensione fino a quando non è stato reso noto il fatto che nessuna persona era stata realmente ferita. Sembra che la lite sia scoppiata per motivi di gelosia.