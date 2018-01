Como, un'altra rissa davanti al Carrefour a lago: un ferito

Un uomo di 33 anni è stato soccorso nella notte in via Rosselli a Como, davanti al supermercato Carrefour. L'uomo è stato ferito nel corso di una rissa che, da quanto si è appreso in via non ufficiale, sarebbe scoppiata per futili motivi. La lite è avvenuta intorno alle ore 1.30 di giovedì 25 gennaio 2018. Gli uomini delle dell'ordine sono intervenuti per sedare la rissa in cui sono rimaste coinvolte un numero non ancora precisato di persone.

A seguito delle ferite e delle contusioni riportate il 33enne ha avuto bisogno di cure mediche. E' intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Como il cui personale sanitario ha provveduto a medicare l'uomo che ha comunque rifiutato il trasporto in ospedale vista la superficialità delle ferite.

Non è la prima volta che avvengono episodi di questo genere davanti al supermercato Carrefour di via Fratelli Rosselli. Infatti, lo spazio antistante tale punto vendita è spesso luogo di ritrovo di disperati e soggetti molesti (spesso in stato di ebbrezza), forse anche e soprattutto perché il supermercato è aperto tutta notte e può offrire luce e riparo. Uno degli ultimi episodi di una certa gravità risale al 9 novembre 2017.