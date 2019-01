Rissa tra migranti a Uggiate Trevano: un uomo all'ospedale

Una rissa tra migranti scoppiata in piazza XXVII Gennaio a Uggiate Trevano è culminata con il ferimento di un extracomunitario di 28 anni. Il giovane uomo è stato colpito al volto, probabilmente con un pugno, da un altro migrante, anch'egli nordafricano. La lite sarebbe scoppiata per motivi legati al cibo, infatti il tutto è accaduto intorno alle ore 20 nei pressi di una cooperativa che si occupa di dare assistenza ai migranti, della quale i litiganti sono ospiti. Non si tratta del primo e unico episodio di violenza tra migranti che rompe la quiete di Uggiate Trevano. Un episodio ancora più grave è già successo un anno fa, quando un ragazzo è stato ferito con diverse coltellate.

Sul posto in piazza XXVII Gennaio sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Uggiate e un'automedica. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. I carabinieri di Faloppio indagano per capire come si siano svolti i fatti.