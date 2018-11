Rissa a Cermenate, due ragazzi accoltellati davanti alla discoteca Jet Club: arrestati 2 minorenni

Rissa sfociata in aggressione con coltello. E' accaduto a Cermenate, in via Maestri Comacini, vicino alla discoteca Jet Club. Sono circa le ore 3 quando carabinieri e 118 sono allertati per sedare una rissa e soccorrere i feriti. Stando alle prime informazioni la rissa è scoppiata per futili motivi. Due ragazzi 17 e 15 anni, residenti in provincia di Monza e Brianza, hanno aggredito un ragazzo italiano di 17 anni e un 20enne ucraino ferendoli con un coltello in varie parti del corpo. Il minorenne è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove si trova in prognosi riservata. Anche l'ucraino è stato portato al pronto soccorso, per lui prognosi di 30 giorni.

I due baby aggressori sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Cantù per tentato omicidio e sono stati portati al carcere minorile Beccaria di Milano.