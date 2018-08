Mappa dei ponti a rischio crollo in Italia: c’è anche il Viadotto dei Lavatoi di Como

Anche il Viadotto dei Lavatoi di Como tra i ponti italiani che fanno paura: a dirlo una "mappa del rischio" crolli pubblicata dal Secolo XIX di mercoledì 15 agosto 2018 che traccia un quadro delle infrastrutture della Penisola dopo il drammatico crollo del ponte Morandi "Brooklyn" a Genova.

Il viadotto comasco, che collega via Oltrecolle e via Canturina, come è noto è chiuso al transito dei mezzi pesanti dal luglio 2017, in attesa di un intervento a lungo termine.

Secondo l'Istituto di Tecnologia delle Costruzioni del CNR citato dall'articolo del Secolo XIX, decine di migliaia di ponti in calcestruzzo armato, costruiti tra il 1955 e il 1980 in Italia "hanno superato oggi la durata di vita per la quale sono stati progettati e costruiti".

Per sistemarli o sostituirli con opere più moderne, secondo il quotidiano, servirebbero decine di miliardi di euro e anche sapere quali sono le strutture più in crisi ma "in Italia non esiste un censimento dei ponti o una mappatura dei cavalcavia -prosegue l'articolo -non c'è neanche il "Catasto nazionale delle strade" , pure previsto dal codice della strada".

La rete stradale italiana

Secondo quanto ricostruito dal Secolo, la parte maggiore della rete stradale, 1,3 milioni di chilometri, è competenza dei comuni, altri 155mila chilometri sono delle Regioni, mentre l'Anas si occupa di 25.500 chilometri di strade e del 90% dei 24.241 chilometri di strade statali. A questi si aggiungono i 7.123 chilometri di autostrade, con 686 gallerie e 1608 tra ponti e viadotti, "la cui responsabilità e manutenzione è affidata ai concessionari".

Gli allarmi

Già prima del cedimento del ponte Morandi a Genova, erano state diverse le segnalazioni di strutture malridotte e potenzialmente pericolose in ogni parte d'Italia: segnalazioni moltiplicatesi in maniera esponenziale soprattutto sui social network nelle ore immediatamente successive alla tragedia ligure.

"Non sempre -scrive ancora il Secolo XIX - le denunce di cittadini e amministrazioni locali- che parlano di piloni e strutture ammalorate, rugginose e con crepe - mettono in evidenza casi di vero pericolo per la tenuta strutturale delle opere. Ma in molti casi gli allarmi sembrano fondati".

E tra i casi citati c'è proprio il Viadotto dei Lavatoi a Como che, scrive il giornale, "pare a rischio". Sempre nella nostra zona si fa riferimento anche ai ponti della Milano-Meda (alcuni, secondo una perizia andrebbero chiusi entro fine agosto, come riporta Milano Today) e al cavalcavia Isella a Lecco.