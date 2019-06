Sicurezza, rinforzi in arrivo: a Como 36 nuovi poliziotti e carabinieri dal 1° luglio

Più sicurezza a Como e provincia, rinforzi in arrivo sul territorio: è il piano annunciato dal Viminale che prevede l'arrivo a Cmo di 36 nuovi agentim tra polizia e carabinieri, entro il 1° luglio 2019 e di altri 10 poliziotti entro aprile 2020.

Le nuove assunzioni

In totale 8.793 donne e uomini in divisa entreranno in servizio entro il 2023: 2.988 agenti della Polizia di Stato entro aprile 2020, altri 1.515 entro dicembre. Già autorizzata anche l’assunzione di 2.155 Carabinieri, mentre entro il 2023 saranno banditi concorsi per assunzione straordinaria di altre 2.135 unità, per un totale di 4.290 unità di personale. È parte del piano di potenziamento voluto dal Governo per far fronte al fisiologico turn over ma anche per rafforzare questure, commissariati e comandi.

Nuovi agenti in Lombardia e a Como

465 donne e uomini in divisa arriveranno nei prossimi mesi nelle province della Lombardia. In particolare un contingente interforze di 205 unità sarà già operativo dal prossimo 1° luglio nell’ambito del potenziamento degli uffici delle Forze dell’ordine predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale. Di questi 56 a Milano, 11 a Bergamo, 36 a Brescia, 36 a Como, 20 a Lecco, 11 a Pavia, 10 a Monza e Brianza, 8 a Sondrio e 17 a Varese.

Ulteriori 260 agenti della Polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, entro aprile 2020, saranno distribuiti nelle varie questure: 25 a Bergamo, 7 a Sondrio, 25 a Brescia, 10 a Como, 15 a Cremona, 8 a Lecco, 15 a Lodi, 5 a Mantova, 90 a Milano, 20 a Monza Brianza, 20 a Pavia e 20 a Varese.

Salvini: "Promesse mantenute"

“Felice di annunciare l’arrivo di nuove Forze dell’ordine in Lombardia - ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini - Avevamo promesso assunzioni e particolare attenzione al territorio. Stiamo mantenendo la parola, dopo anni di tagli che hanno penalizzato le donne e uomini in divisa a discapito della sicurezza”.