Cernobbio, donna scomparsa: le ricerche sui monti

Una donna residente a Cernobbio è scomparsa. Non si hanno più notizie di lei da quando è uscita di casa venerdì 10 aprile 2020 per una passeggiata. La sera la donna non ha fatto ritorno a casa e i famigliari hanno allertato i soccorsi. I vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino sono alla ricerca della donna. E' stato richiesto l'intervento anche dell'elicottero dei vigili del fuoco per setacciare la zona dall'alto. Le ricerche sono concentrate nelle aree boschive del Monte Bisbino e delle zone limitrofe dove si suppone la donna si sia diretta per una passeggiata.

