Uomo scomparso a Casnate: le ricerche nei boschi del paese

Sono partite nella mattina di giovedì 4 gennaio 2018 le ricerche di Augusto Ronchi da parte della protezione civile. L'uomo, 65 anni, è scomparso dalla sua casa in via Machiavelli a Casnate con Bernate sabato 30 dicembre 2017.

Inizialmente le ricerche sono state eseguite dai carabinieri, ma dal 4 gennaio al lavoro anche gli uomini della protezione civile: sul posto sono operativi una quindicina di volontari dei gruppi di Casnate, Cantù e Colverde, oltre a un agente della polizia locale e quattro carabinieri di Fino Mornasco.

Il ritrovo alle 9.30 al comune di Casnate, in via San Carlo Borromeo: qui il sindaco Fabio Bulgheroni insieme ai carabinieri ha diviso gli uomini in quattro squadre, ripartendo le zone di ricerca. Verranno battute le aree boschive intorno al paese nella speranza di trovare tracce di Ronchi. Le ricerche andranno avanti fino all'imbrunire. Poi, se non sarà stato ancora ritrovato, si farà il punto della situazione per decidere come e dove proseguire.

Un uomo schivo, Augusto Ronchi, così viene descritto in paese. L'uomo, sposato con figli, con alcuni problemi di salute, si è allontanato volontariamente a piedi dalla sua abitazione senza documenti nè telefono. Al momento della scomparsa indossava jeans blu, un piumino grigio e scarponi.