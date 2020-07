Auto di lusso immatricolate in Svizzera da residenti comaschi. Scopo: non pagare iva, bollo e multe

I militari della Guardia di Finanza di Oria, che vigilano sul valico con la Svizzera e lungo le zone di confine, da gennaio 2020 a oggi hanno sequestrato uno scooter e 7 auto di varie marche e cilindrate, immatricolati in Svizzera e guidati da persone residenti stabilmente in Italia. Il valore totale di questo “parco macchine” si aggira intono ai 166mila euro.

Tra i mezzi sequestrati spiccano una Jeep Cherokee, un’Audi A3 e un’auto di lusso di particolare pregio, il cui proprietario è risultato essere residente da tempo in un comune dell’alto lago.

È la nuova frontiera del contrabbando, fanno sapere i finanzieri, un fenomeno diffuso: cittadini italiani che comprano auto anche di lusso in paesi extra-UE per risparmiare sul bollo auto, sull’assicurazione RCA, su altre imposte o per rendere più difficili, o addirittura del tutto vane, le procedure per il recupero di sanzioni per le eventuali violazioni del Codice della Strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I sette trasgressori sono stati segnalati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Como e ora dovranno versare una multa che va da due a dieci volte i diritti doganali non pagati (Dazi Doganali pari al 10% ed Imposta sul valore aggiunto pari al 22%).