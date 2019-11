Consiglio regionale: approvata la mozione Orsenigo per Capione d'Italia

Con una mozione rivolta a tutta la giunta regionale, il consigliere PD Angelo Orsenigo ha ottenuto, grazie alla condivisione del progetto di tutte le forze politiche, che il Presidente della Regione Attilio Fontana e l'intera amministrazione lombarda si impegnino a intervenire al più presto per dare manforte ai cittadini e ai lavoratori di Campione d'Italia, per i quali, oltre alla già catastrofica situazione economica, si aggiungono problemi su problemi.

Ma cosa ci si aspetta concretamente da Fontana? Il presidente si è impegnato a manifestare al Governo la necessità di chiedere alla Commissione Europea una proroga dell’entrata in vigore della norma che prevede l'inclusione del comune italiano nel territorio doganale UE. Questo tempo ulteriore servirà all’Italia per definire in modo più puntuale e mettere in pratica gradualmente il passaggio alla nuova situazione.

Tutti i problemi relativi all'essere un'enclave, sono andati ovviamente aggravandosi con il fallimento del casinò. Proprio per questo motivo, sottolinea Orsenigo, è necessario lavorare su tutti i canali legislativi possibili.