Gioielli e orologi a casa del ladro: la polizia di Como cerca i legittimi proprietari

La polizia della Questura di Como ha diffuso la foto della refurtiva rinvenuta a casa di un ladro arrestato il 21 ottobre 2019. L'uomo, un albanese di 32 anni, era ricercato perché doveva scontare una pena di 10 mesi e 15 giorni per due furti commessi nel maggio 2013 e nel novembre 2014. Si è scoperto che l'uomo non aveva smesso di commettere furti in tutti questi anni, tanto è vero che gli agenti della polizia di Como hanno trovato a casa sua numerosi oggetti provento dei colpi messi a segno negli anni. lcuni di uesti preiosi sono stti restituiti i legittimi proprietri. Per molti altri oggetti, come orologi e collane, la polizia sta cercando di risalire ai proprietari. per questo motivo è stata diffusa la foto attraverso la quale si spera che le vittime dei furti commessi dall'albanese possano riconoscere i propri preziosi. Sebbene molti di questi oggetti abbiano un valore davvero modesto non è escluso che possano avere un grande valore affettivo per chi ne è stato privato.