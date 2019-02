Reati a Como e provincia, solo il 25% commesso da stranieri

Difficile dire con certezza di quale nazionalità siano gli autori di reati in provincia di Como. Difficile perché in molti casi, purtroppo, riescono a farla franca e afr perdere le proprie tracce, ma secondo una stima nemmeno troppo approssimativa si può dire che solo il 25% dei furti, rapine e truffe vengono commessi da stranieri. A spiegarlo è stato lo stesso questore di Como Giuseppe De Angelis in occasione della conferenza stampa tenuta nella mattina del 22 febbraio dal sottosegretario all'Interno Nicola Molteni con tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine della provincia di Como.

"INe 2017 - ha spiegato il questore - abbiamo stimato che su circa 20mila reati totali denunciati circa 5mila sono stati commessi da stranieri. Di questi cionquemila circa la metà sono stati commessi da extracomunitari e i restanti da persone per lo più provenienti dall'Est Europa".